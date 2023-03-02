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НовостиОбщество2 марта 2023 8:40

В Саратовской области вместе с губернаторским знаком «За мужество и отвагу» будут выплачивать 100 тысяч

Роман Хвалин
Фото: Пул Z 64 / Telegram

Фото: Пул Z 64 / Telegram

Роман Бусаргин сообщил в своем Телеграм-канале о решении установить материальную выплату к почетному знаку губернатор «За мужество и отвагу», соответствующее постановление глава региона подпишет сегодня.

Награда была учреждена недавно, перед 23 февраля знак вручили 18 участникам СВО из Саратовской области. Теперь же вместе с ней будет назначаться выплата в 100 тысяч рублей.

Как уточнил губернатор, материальную выплату получат и те, кто получил награду ранее.

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