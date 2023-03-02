фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин объявил об открытии отделение фонда поддержки ветеранов СВО в Саратовской области. Об этом глава региона Роман Бусаргин сообщил на заседании Правительства региона.

О создании специального фонда заявил Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию. Открытие отделения фонда в Саратовской области позволит оказывать адресную поддержку ветеранам СВО и их близким. Структура включит в себя представителей различных направлений, от сотрудников службы занятости до специалистов по реабилитации. За каждой семьей закрепят персонального социального работника.

— Президент отметил, что семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания. Наш долг - оказывать всю необходимую помощь не только в момент, когда защитники находятся в зоне боевых действий, но и после их возвращения домой. Безразличие здесь, не побоюсь этого слова, сравнимо с предательством, - отметил губернатор.

Также Роман Бусаргин рассказал о поддержке работников оборонно-промышленного комплекса. Согласно решению Президента им будут предоставлять льготное арендное жилье, программа заработает в регионе после одобрения на федеральном уровне.

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