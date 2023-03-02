Оборонные предприятия Саратовской области увеличили отгрузку на 11 процентов за год

Отгрузка оборонных предприятий в Саратовской области выросла на 11,1% за 2022 год. Об этом рассказал сегодня, 2 марта, на заседании правительства региона зампред Михаил Торгашин.

По словам чиновника, зарплаты сотрудников оборонного комплекса также выросли на 11% и составили в среднем 49,5 тысячи рублей. Зампред напомнил, что всего в Саратовской области действует 71 предприятие оборонно-промышленного комплекса.

Кроме того, в прошлом году стали больше инвестировать в основной капитал по промышленности – рост составил 18,8%, – до 59,5 миллиарда рублей. Торгашин отметил, что к концу 2023 года ожидается рост этого показателя как минимум до 60 миллиардов.

Также в регионе прогнозируют рост зарплат рабочих – минимум на 10%.

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