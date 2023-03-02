В Саратовской области Nissan съехал с трассы и перевернулся

Фото: Госавтоинспекция

Вчера днем, 1 марта, в Духовницком районе Саратовской области машина съехала с дороги и перевернулась, травмы получил водитель. Об этом сообщили в ГИБДД.

В 13:49 на шестом километре поворота на село Софьинка с трассы Балаково-Духовницкое Nissan Almera съехал с дороги и перевернулся на крышу.

Травмы получил 55-летний водитель «Ниссана», его госпитализировали.

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