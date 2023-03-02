Карта Южного обхода

Роман Бусаргин поддержал новый вариант Южного обхода. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Москве провел совещание по вопросу строительства Южного обхода Саратова. В нем приняли участие руководитель Росавтодора Роман Новиков, руководитель Нижне-Волжского управления автомобильных дорог Сергей Логунов, депутаты Государственной Думы. По словам губернатора, жители нескольких микрорайонов областного центра и Энгельса переживали, что при строительстве будут затронуты их многоквартирные дома и частный сектор. В социальных сетях на этот счет распространялось много недостоверной информации.

Команда проектировщиков «Росавтодора» подготовили новый вариант трассировки, чтобы маршрут Южного обхода не попадал на жилые дома частного сектора и многоэтажки. Новая трассировка позволит серьезно снизить стоимость проекта на 46,3 млрд рублей - со 180, 7 млрд до 134,4 млрд рублей. Южный обход станет продолжением объездной дороги вокруг Саратова, при его строительстве будут использованы самые передовые технологии.

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