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НовостиОбщество2 марта 2023 8:08

Роман Бусаргин поддержал новый вариант Южного обхода

Стоимость проекта снизится на 46,3 млрд рублей
Евгений Бадиков
Карта Южного обхода

Карта Южного обхода

Роман Бусаргин поддержал новый вариант Южного обхода. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в Москве провел совещание по вопросу строительства Южного обхода Саратова. В нем приняли участие руководитель Росавтодора Роман Новиков, руководитель Нижне-Волжского управления автомобильных дорог Сергей Логунов, депутаты Государственной Думы. По словам губернатора, жители нескольких микрорайонов областного центра и Энгельса переживали, что при строительстве будут затронуты их многоквартирные дома и частный сектор. В социальных сетях на этот счет распространялось много недостоверной информации.

Команда проектировщиков «Росавтодора» подготовили новый вариант трассировки, чтобы маршрут Южного обхода не попадал на жилые дома частного сектора и многоэтажки. Новая трассировка позволит серьезно снизить стоимость проекта на 46,3 млрд рублей - со 180, 7 млрд до 134,4 млрд рублей. Южный обход станет продолжением объездной дороги вокруг Саратова, при его строительстве будут использованы самые передовые технологии.

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