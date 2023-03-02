Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

За сутки в Саратовской области зарегистрировано 284 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

За прошедшие сутки в регионе выявили коронавирус еще у 284 человек, а всего с начала пандемии положительные тесты были у 311 965 человек. Выздоровело за сутки 210 пациентов.

Привычно чаще всего вирус выявляют у граждан старшего и среднего возраста - среди возрастной категории 30-49 лет — 70 случаев; среди - 50-64 лет — 73.

У 23 пациентов медики выявили пневмонию, еще у 260 - признаки ОРВИ, у одного заболевшего болезнь проходит бессимптомно.

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