Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
За сутки в Саратовской области зарегистрировано 284 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
За прошедшие сутки в регионе выявили коронавирус еще у 284 человек, а всего с начала пандемии положительные тесты были у 311 965 человек. Выздоровело за сутки 210 пациентов.
Привычно чаще всего вирус выявляют у граждан старшего и среднего возраста - среди возрастной категории 30-49 лет — 70 случаев; среди - 50-64 лет — 73.
У 23 пациентов медики выявили пневмонию, еще у 260 - признаки ОРВИ, у одного заболевшего болезнь проходит бессимптомно.
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