Саратовцы смогут отследить онлайн еще 20 маршрутов общественного транспорта

Саратовцы смогут отследить онлайн еще 20 маршрутов. Об этом сообщают в администрации города.

Теперь на «Яндекс Картах» теперь можно будет в режиме реального времени наблюдать, где находятся автобусы и маршрутные такси маршрутов №№ 15, 105, 110, 23, 3, 37, 44, 55а, 60, 63, 65, 73, 75, 80, 83, 87, 97, 99, 18д и 53. Ранее на карту было нанесено 11 популярных автобусов.

Администрация заверила, что в ближайшее время разработчики добавят на карту и остальной общественный транспорт.

Использование системы ГЛОНАСС позволит отслеживать в реальном времени местонахождение транспорта и ориентировать граждан по времени прибытия на остановку, а так же контролировать перевозчиков.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.