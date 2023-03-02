фото: СУ СКР

Ночной пожар в Питерском районе унес жизнь мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 1 марта, в селе Мироновка произошел пожар. Возгорание дома по улице Садовой, заметили соседи, которые и вызвали пожарную охрану.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Следователи провели осмотр места происшествия, в качестве возможных причин возгорания называют неисправность электропроводки и непотушенную сигарету.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.