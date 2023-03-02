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НовостиПроисшествия2 марта 2023 4:51

Ночной пожар в Питерском районе унес жизнь мужчины

Погибшему было 58 лет
Евгений Бадиков
фото: СУ СКР

фото: СУ СКР

Ночной пожар в Питерском районе унес жизнь мужчины. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 1 марта, в селе Мироновка произошел пожар. Возгорание дома по улице Садовой, заметили соседи, которые и вызвали пожарную охрану.

Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня в доме было обнаружено тело 58-летнего мужчины.

Следователи провели осмотр места происшествия, в качестве возможных причин возгорания называют неисправность электропроводки и непотушенную сигарету.

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