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НовостиОбщество2 марта 2023 1:34

В Саратове четверг будет морозным и бесснежным

Возможны порывы западного ветра до 17 м/с
Источник:kp.ru
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Сегодня, 2 марта, в Саратовской области прогнозируется переменная облачность с умеренным морозом, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью в губернии столбики термометра могут опуститься до -12, в целом же в темное время суток будет не теплее -7. Днем – от -6 до -1 мороза.

Местами по области возможен небольшой снег, ветер ожидается западный – 6…11 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.

Местами по области возможна изморозь и гололедица.

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