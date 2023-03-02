В Саратове четверг будет морозным и бесснежным

Фото: Архив КП

Сегодня, 2 марта, в Саратовской области прогнозируется переменная облачность с умеренным морозом, осадков не ожидается. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Ночью в губернии столбики термометра могут опуститься до -12, в целом же в темное время суток будет не теплее -7. Днем – от -6 до -1 мороза.

Местами по области возможен небольшой снег, ветер ожидается западный – 6…11 метров в секунду, утром и днем местами порывы до 15-17 м/с.

Местами по области возможна изморозь и гололедица.

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