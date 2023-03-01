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НовостиОбщество1 марта 2023 16:34

Власти Саратова рассказали о схеме движения транспорта на Стрелке на время строительства скоростного трамвая

Минтранс области готовит полную схему изменений движения транспорта на протяжении всей линии скоростного трамвая
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Саратовский минтранс презентовал схему движения транспорта в районе Стрелки на время постройки линии скоростного трамвая.

Как уточнили в министерстве, пока работы будут идти на первом этапе, проезд будет осуществляться по существующему автомосту, соединяющему проспект 50 лет Октября с Большой Горной улицей, а далее по Тракторной и Мурманскому проезду. Для регулирования нанесут временную разметку и установят временные дорожные знаки.

Минтранс области также пообещал в ближайшее время представить схему изменений в движении транспорта на протяжении всей линии будущего скоростного трамвая. Проект уже разработан и ждет согласования.

Чиновники заявляют, что постарались по возможности учесть оптимизацию транспортных потоков, насколько это представлялось возможным.

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