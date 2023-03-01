В боях спецоперации погиб житель Энгельсского района

Фото: Архив КП
В ходе проведения СВО по защите мирного населения Донбасса погиб житель Энгельсского района Саратовской области Виктор Ефимкин. О смерти солдата сегодня сообщили на официальном сайте администрации ЭМР.
Энгельсская администрация и депутаты районного собрания принесли соболезнования друзьям и родным погибшего.
Чиновники не привели никаких данных о жизни Ефимкина.
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