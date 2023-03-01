Четыре саратовца вошли в сборную России на II Кубке Евразийских стран по прыжкам в воду

фото: пресс-служба губернатора

II Кубок Евразийских стран по прыжкам в воду начнется на следующей неделе в Саратове. Церемония открытия состоится 10 марта и пройдет во Дворце водных видов спорта.

Губернатор Роман Бусаргин сегодня, 1 марта провел совещание по подготовке к Международным соревнованиям.

В Саратов приедут более 60 сильнейших спортсменов из России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Кубы, Эквадора, Узбекистана и Ирана. Они будут состязаться в 10 дисциплинах.

В состав Российской сборной вошли 25 человек, из них 4 саратовца. Общее количество участников, включая тренеров, судей, – около 150 человек. Ожидается приезд президента Российской федерации прыжков в воду Станислава Дружинина.

Всего на Кубке разыграют 16 комплектов наград.