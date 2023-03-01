Саратовцам запретят выходить на лед водоемов

Постановление о полном запрете выхода на лед вступит в силу 15 марта. На данный момент покрытие достаточно прочное.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин рассказал, что, ввиду постоянных температурных качелей, лед на верхней части очень сырой, и велика вероятность, что гуляющие по нему дети промокнут.

Запрет выхода на лед будет действовать в первую очередь на Волге. В случае нарушения штраф составит 2 тысячи рублей.

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