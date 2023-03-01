Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 марта 2023 13:03

Саратовцам запретят выходить на лед водоемов

Штраф за выход на лед в Саратовской области составит 2 тысячи рублей
Евгений Бадиков

Постановление о полном запрете выхода на лед вступит в силу 15 марта. На данный момент покрытие достаточно прочное.

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области Юрий Юрин рассказал, что, ввиду постоянных температурных качелей, лед на верхней части очень сырой, и велика вероятность, что гуляющие по нему дети промокнут.

Запрет выхода на лед будет действовать в первую очередь на Волге. В случае нарушения штраф составит 2 тысячи рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.