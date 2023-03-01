В ходе СВО погиб уроженец Пугачевского района Дмитрий Курносов. Об этом сообщает глава Пугачевского района Алексей Янин.

Сегодня, 1 марта, в Пугачевском районе Саратовской области простились с погибшим в спецоперации на Украине Дмитрием Курносовым.

— Наш земляк был настоящим патриотом своего Отечества. Выбрав непростой, но благородный путь воина и солдата, он показал настоящий пример стойкости и верности своей Родине. От себя лично и всех жителей района выражаю слова соболезнования семье. Светлая память о Дмитрии всегда будет жить в наших сердцах, - высказался Алексей Янин, глава МО.

Губернатор Роман Бусаргин выразил свои соболезнования семье погибшего воина.

— Сегодня мы прощаемся с храбрым мужчиной, бесстрашным воином, защитником мира и справедливости. Светлая память о Дмитрии Владимировиче Курносове сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаю искренние соболезнования родным и близким павшего военнослужащего, — сказал глава региона.

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