Из Саратовской области не пропустили в Казахстан фуру с 25 тоннами пшеницы

Из Саратовской области в Казахстан не пропустили грузовик с 25 тоннами пшеницы. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

В Озинском районе на границе с Казахстаном машину досмотрели, инспекторы Россельхознадзора и сотрудники пограничного управления ФСБ заметили, что в сертификате неправильно указан номер грузового авто.

Перевозчика обязали повторно провести осмотр продукции и получить все необходимые документы. Груз разрешат вывезти из России только после этих процедур.

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