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НовостиПроисшествия1 марта 2023 10:58

Саратовская пенсионерка поверила мошенникам и отдала им почти 3 миллиона рублей

Женщину пытались отговорить совершать перевод полицейский и сотрудники банка, но она не послушала
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратове пожилая женщина стала жертвой мошенников и отдала им ококло 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился специалистом отделения финансового контроля банка. Злоумышленник сказал, что деньги со счета саратовчанки якобы были похищены, но уже «возмещены» банком. После этого незнакомец предложил «застраховать» деньги.

Женщина сняла со счета 2,8 млн рублей и перевела их раздельными траншами на неизвестные счета. При снятии наличных о возможном мошенничестве ее предупреждали сотрудники банка, а позже и полицейский, которого женщина встретила у одного из банкоматов.

Тем не менее, пенсионерка проигнорировала все советы. Сама же она поняла, что была обманута лишь спустя некоторое время и обратилась с заявлением в полицию.

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