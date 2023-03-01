В Саратовской области осудят работников колонии за крупные взятки от бизнеса

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области пройдет суд над несколькими начальниками колонии по обвинению в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Обвиняемыми по делу являются замначальника учреждения и начальник отдела материально-технического обеспечения. Как пояснили следователи, в 2014-2020 годах они получили взятку более чем в миллион рублей.

За вознаграждение работники колонии обещали приобретать товары без проведения конкурентных закупок и заключения государственных контрактов.

Кроме того, начальник отдела обеспечения в 2020 и 2021 получил взятки от трех фирм на сумму свыше 200 тысяч рублей за аналогичную услугу. Возбуждено уголовное дело о получении взятки за незаконные действия в значительном размере.

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