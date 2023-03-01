За 2022 Саратовскую область покинули почти 60 тысяч жителей

Фото: Архив КП

В Саратовстате привели данные об изменении численности населения региона в прошедшем 2022 году. Результаты исследований опубликованы в открытом доступе на сайте ведомства.

Так, в Саратовской области из-за миграции за 2022 год уехало 8093 человек, – это на 93,3% больше, чем годом ранее.

При этом, приехали в регион 50 974 человека (8 299 человек из-за рубежа) – на 1,1% больше, чем в 2021.

Выехали из области 59067 человек (10477 из них – зарубеж). По этому показателю к 2021 году также наблюдается рост.

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