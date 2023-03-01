фото: Архив КП

Тысячи жителей Заводского района проведут среду без воды. Об этом сообщает ООО "КВС".

Сегодня, 1 марта в Заводском районе Саратова без воды остались несколько тысяч человек.

Из-за повреждения водопровода на улице Парковая, 42/1, воду отключили у абонентов,

расположенных в квадрате улиц Маркина - Лесная - Парковая - Химическая, а также пос. Тепличный и Калашниково.

Вернуть воду коммунальщики обещают к восьми часам вечера.

Для устранения повреждения на городском водопроводе по ул.Парковая, 42/1, сегодня, 01 марта, ориентировочно до 20.00 КВС ограничено холодное водоснабжение абонентов,

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