Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования гибели 8-летнего ребенка в Балаково

Фото: Архив КП, Веленгурин Владимир

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад по итогам расследования уголовного дела о гибели ребенка в Саратовской области.

Напомним, вчера вечером, 28 февраля, стало известно об обнаруженном на дне пятиметровой ямы в Балаково теле 8-летнего мальчика. В последний раз живым Даниила С. видели около 15:10, после этого он пошел домой, но так и не вернулся к родителям.

Уже вечером сотрудники облспаса подняли мальчика со дна промоины на улице Братьев Захаровых – помочь Даниилу было уже невозможно.

Глава Следкома поручил главе регионального СК Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования в центральный аппарат ведомства.

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