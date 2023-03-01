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НовостиПолитика1 марта 2023 8:33

Мобилизованный из Аткарского района представлен к медали «За боевые отличия»

Несколько недель назад аткарчанин приезжал в отпуск в родное село Елизаветино
Роман Хвалин
Сергей Миронюк награжден медалью «За боевые отличия»

Сергей Миронюк награжден медалью «За боевые отличия»

Мобилизованного из Аткарского района Саратовской области Сергея Миронюка наградили медалью «За боевые отличия», об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Чиновники рассказали, что несколько недель назад Сергей вернулся на отпуск в Елизаветино и провожал гуманитарный груз на Донбасс вместе со своими односельчанами. После этого он вернулся в зону СВО на место прохождения службы.

– Стало известно, что наш земляк, уроженец Елизаветино, награжден медалью «За боевые отличия». Он призывался на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года, достойно несет службу, аткарчане гордятся! – рассказали в администрации.

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