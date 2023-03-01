Мобилизованный из Аткарского района представлен к медали «За боевые отличия»

Сергей Миронюк награжден медалью «За боевые отличия»

Мобилизованного из Аткарского района Саратовской области Сергея Миронюка наградили медалью «За боевые отличия», об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Чиновники рассказали, что несколько недель назад Сергей вернулся на отпуск в Елизаветино и провожал гуманитарный груз на Донбасс вместе со своими односельчанами. После этого он вернулся в зону СВО на место прохождения службы.

– Стало известно, что наш земляк, уроженец Елизаветино, награжден медалью «За боевые отличия». Он призывался на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года, достойно несет службу, аткарчане гордятся! – рассказали в администрации.

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