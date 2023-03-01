В спецоперации погиб житель Саратова Дмитрий Путилов

Архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

В специальной военной операции погиб житель Саратова Дмитрий Путилов. Об этом сообщает сайт саратовской мэрии

Губернатор Роман Бусаргин и глава города Лада Мокроусова выразили соболезнования родным и близким бойца. Они отметили, что воин с честью выполнил свой долг.

- К большому сожалению, сегодня мы прощаемся с рядовым, который погиб при исполнении воинского долга. Для земляков и всех жителей России он навсегда останется примером верности Родине и присяге. Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким военнослужащего, - сказал глава региона.

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