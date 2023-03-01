Очередная выходка неадекватного водителя маршрутки возмутила жителей Саратова

В Саратове случился очередной конфликт между водителем автобуса и пассажирами. Информация опубликована на странице «ЧП Саратов» во Вконтакте.

Об очередном случае неадекватного поведения водителя общественного транспорта рассказала жительница Саратова - Ксения. По словам девушки, инцидент произошел 28 февраля, около 11:30 в маршрутке N23. На углу Университетской и Слонова микроавтобус внезапно сломался. По словам очевидцев, водитель начал кому-то названивать и, нецензурно выражаться. Пассажиры поняли, что маршрутка дальше не едет, им было предложено пересесть на другой автобус. Все, кто находился в салоне решили, что проезд в таком случае не должен оплачиваться, однако водитель следующего автобуса N23 их разочаровал. При упоминании о такой возможности в сложившейся ситуации начал поливать вошедших пассажиров нецензурной бранью.

- «Платите или выметайтесь отсюда, твари!» - это последнее, что я услышала, когда решила, что с таким неадекватом ехать в ограниченном пространстве точно не стоит, - резюмировала девушка.

По ее словам, водитель второй машины якобы заявил пассажирам, что у автобусов "разные хозяева". Отметим, юридически свидетельство на маршрут получает один перевозчик. На 23-м маршруте работает "Пассажиртранс".

Читательница заметила, что часто сталкивается с проблемами на данном маршруте: транспорт ходит нерегулярно, набитый битком. Однако, по ее словам, такое «скотское отношение переходит все границы».

В комментариях Администрация МО «Город Саратов» пообещала разобраться в этом вопросе и провести служебное расследование в отношении перевозчика и водителей маршрута.

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