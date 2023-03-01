фото: Минспорта Саратвоской области

Юные саратовские каратисты привезли с всероссийских соревнований 10 медалей. Об этом сообщает министерство молодежной политики и спорта Саратовской области.

В городе Одинцово (Московская область) прошли Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок федерации» и Всероссийский фестиваль по всестилевому каратэ среди детей. Участниками соревнований стали порядка 1 200 спортсменов из 36 регионов страны. Саратовскую область представили 26 спортсменов.

Всего на соревнованиях саратовские каратисты завоевали 10 медалей: 3 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовую.

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