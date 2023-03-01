Саратовстат: размер средней зарплаты в Саратовской области превысил 56 тысяч рублей

фото: Архив КП Фото: Даниил ОПАРИН

В Саратовской области по данным Саратовстата средняя номинальная начисленная зарплата по итогам декабря прошлого года составила 56 733 рублей.

Согласно официальным данным, по сравнению с ноябрем 2022 года зарплата саратовцев выросла на 14 534 рубля, а с декабрем 2021-го - на 15,7 процентов. В ноябре 2022 года средняя зарплата в регионе составляла 42,2 тысячи рублей.

По данным ведомства, общая численность работников в регионе по полному кругу организаций в декабре прошлого года составляла 590 тысяч человек. Самые большие среднемесячные заработные платы в декабре были в организациях, осуществляющих профессиональную, научную и техническую деятельность. Там заработок достиг 96 519 рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.