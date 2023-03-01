Средства дорожного фонда саратовскими чиновниками потрачены на погашение коммерческого кредита

В Саратове возбуждено дело о нецелевом расходовании чиновниками 20 млн из дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, в декабре 2021 года должностные лица администрации погасили коммерческий кредит средствами из дорожного фонда. Сумма превысила 20 миллионов рублей.

В начале 2022 года Саратовский район вошел в состав областного центра. В итоге часть дорог не была отремонтирована из-за нехватки денег в дорожном фонде.

После прокурорской проверки следователи возбудили уголовное дело по факту нецелевого расходования бюджетных средств.

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