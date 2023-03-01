фото: Пресс-служба Правительства области

Роман Бусаргин предложил саратовским поликлиникам работать по стандартам Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

В регионе должна быть выстроена новая система работы поликлиник, которая станет удобной и доступной для людей. Такую задачу поставил перед министерством здравоохранения и главврачами губернатор Роман Бусаргин.

По словам губернатора, работой поликлиник недовольны 40 процентов жителей региона. Среднее время ожидания приёма по записи к специалисту достигает 11 дней.

На основе опыта работы поликлиник в Москве были предложены ряд иницатив:

— Единая информационная система для всех поликлиник, с помощью которой можно будет записаться к любому свободному терапевту в любой поликлинике региона.

— Увеличение длительности смены терапевтов до 6 часов.

— Делегирование выдачи справок, продления и закрытия больничных отдельному дежурному врачу. На данный момент терапевтов на эту работу уходит до 20 процентов времени.

— В отдельный участок будут выделены маломобильные пациенты, которым необходим прием на дому.

— «Тяжелое» оборудование (например, КТ, МРТ) должно работать весь рабочий день, а не только утром.

— Создание единой амбулаторная карта пациента, в которую занесут все заболевания, результаты анализов, диагностики.

— Внедрение чат-ботов с возможностью обратной связи и диалога с врачом.

Отдельные элементы новой системы работают в 4 поликлиниках Саратова, а полученный планируется распространить на всю Саратовскую область.

— Мы должны сделать государственное здравоохранение максимально комфортным для людей. Это сложный процесс, для которого потребуется перестроить всю систему амбулаторной медицины. Через некоторое время на примере одной из поликлиник мы посмотрим, чего удалось достичь, - отметил губернатор.

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