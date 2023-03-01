фото: минтранс
Весна началась для саратовцев со снегопада — работало 85 единиц спецтехники. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.
В ночь на сегодня, 1 марта в 14 районах области выпал снег. Для расчистки трасс регионального и межмуниципального значения от наледи и снега в ночную смену работало 85 единиц спецтехники. К семи утра дороги были расчищены.
По данным на 7:00 на всех дорогах регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен.
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