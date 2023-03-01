фото: минтранс

Весна началась для саратовцев со снегопада — работало 85 единиц спецтехники. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

В ночь на сегодня, 1 марта в 14 районах области выпал снег. Для расчистки трасс регионального и межмуниципального значения от наледи и снега в ночную смену работало 85 единиц спецтехники. К семи утра дороги были расчищены.

По данным на 7:00 на всех дорогах регионального и межмуниципального значения проезд обеспечен.

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