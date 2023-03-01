За сутки в Саратовской области заболели 276 человек

По данным на утро 1 марта в Саратовской области зарегистрировано 276 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших с начала пандемии в области составляет 311 681 человек. Из них выздоровело с начала эпидемии 304 163, за последние сутки 455 человек. Наибольший прирост заболевших зафиксирован: в Саратове — 126, Энгельсском районе — 51, Балаковском — 49, Балашовском — 17; Ершовском — 11.

Больше всего заболевших в возрасте от 30 до 49лет - 80 человек; 50-64 года - 71; старше 65 - 73. По клиническому течению болезни с пневмонией — 4 пациента; с признаками ОРВИ — 272.

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