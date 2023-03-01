фото: ГИБДД

В Лысых Горах столкнулись два авто - пострадавших двое. Об этом сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Вчера, 28 февраля, в Лысогорском районе произошло ДТП. Примерно в 14:00 в р.п. Лысые Горы напротив дома №69 по ул. Мира 52-летний водитель Renault Duster, столкнулся с ВАЗ-21102, за рулем которого сидел 51-летний мужчина.

От удара легковушку отнесло в столб. Пострадали водитель и пассажир иномарки, 51-летний мужчина.

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