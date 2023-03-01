фото: СУ СК по Саратовской области

В Энгельсе на пожаре погиб 56-летний мужчина. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Вчера, 28 февраля, в Энгельсе произошел пожар. Вечером прохожие заметили возгорание в квартире дома по улице Полтавской. Огонь был ликвидирован прибывшими пожарными.

В квартире было обнаружено тело 56-летнего мужчины.

Предварительной причиной пожара явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Следователем СК производится проверка.

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