В Саратове изменилась схема движения у двух маршрутных такси. Об этом сообщили в комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта городской администрации.

Начиная с сегодняшнего дня, 1 марта, в Саратове изменится схема движения двух маршруток. Теперь маршрут №21 будет называться «Новый порт – Геофизическая». Сократится движение транспорта по проспекту Энтузиастов (от ЖК «Радуга» до Кавказской), и затем продлится по Кавказской, Пономарева, Кавказскому проезду, Томской, Пензенской, 4-му Московскому проезду, Новой 9-й Линии до Нового порта.

Маршрутка №99 переведена на маршрут «Томская – поселок Мирный». Транспорт будет ходить от «Элеватора» до остановочного пункта «улица Томская» по 4-му Московскому проезду, по Пензенской, Томской, а дальше продлится по улице Чихарева до ЖК «Радуга».

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