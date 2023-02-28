Саратовские следователи нашли нового подозреваемого по делу об убийстве десятилетней давности

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области сотрудники СУ СКР возобновили расследование уголовного дела об убийстве, произошедшем в 2010 году. В деле появился новый подозреваемый – 55-летний житель Ершова. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как считают в СК, 17 февраля 2010 года мужчина принимал гостей в своем доме на Сенной улице города Ершова. С одним из приятелей у хозяина дома возникла ссора, переросшая в драку – в результате гость был убит. Тело погибшего вывели на обочину трассы Энгельс-Озинки вблизи Ершова, подозреваемому спрятать труп помог один из свидетелей.

Тем не менее, останки убитого нашли уже в апреле 2010 года. Погибший часто дрался с разными людьми, так что найти подозреваемого правоохранителям оказалось непросто. Следователи готовят документы в суд.

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