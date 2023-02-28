В Саратове на участке улицы в центре движение будет односторонним

Мэрия сообщает / Телеграм
В Саратове в центре города появится новый участок автодороги с односторонним движением. Об этом сообщили в городской администрации.
Как уточнили чиновники, изменения вступят в силу уже в весенне-летний период, решение об изменении схемы движения приняли на комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Изменения затронут часть проезжей части Большой Садовой от Верхней до Чернышевского Н.Г. Ознакомиться с новой схемой движения можно на фото.
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