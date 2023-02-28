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НовостиОбщество28 февраля 2023 12:41

В Саратове пенсионер опрокинул кастрюлю с кипятком себе на ноги и умер в больнице

За жизнь 68-летнего саратовца 20 дней боролись медики, сейчас проверку проводит СУ СКР региона
Роман Хвалин
Фото: СУ СКР по Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове следователи инициировали доследственную проверку по факту гибели 68-летнего мужчины, об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Предварительно, 8 февраля этого года мужчина в личной квартире на Крымской опрокинул себе на ноги кастрюлю с кипятком и был доставлен в больницу. Сегодня, 28 февраля, мужчина умер в медучреждении.

Следователь провел осмотр тела с судмедэкспертом и назначил исследование. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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