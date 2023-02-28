На окраине Ленинского района Саратова снесут еще восемь аварийных домов

Пятиэтажка на Мало-Елшанской, 18

Администрация Саратова решила снести еще восемь аварийных домов. Об этом сообщили в мэрии сегодня, 28 февраля.

Речь идет об аварийных домах на окраине Ленинского района. До 1 февраля 2025 планируют снести дома по следующим адресам:

- улица Гоголя, 32; - улица Ламповая, 3А;

- улица Мало-Елшанская, 18; - Ново-Астраханское шоссе, 33;

- Московское шоссе, 5, 7; - поселок Расково, улица Ленина, 5.

Собственники должны покинуть помещения в ближайшие три месяца.

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