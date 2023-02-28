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НовостиОбщество28 февраля 2023 11:31

В домах вблизи набережной Саратова продлили отключение воды

Коммунальщики обещают закончить с ремонтом к полуночи
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Из-за ремонта водопровода на Чернышевского сегодня, 28 февраля, сроки отключений воды в районе Саратовской набережной продлят. Об этом сообщили в КВС.

Так, жители домов в квадрате улиц Чернышевского — Набережная Космонавтов — Радищева — Первомайская останутся без холодного водоснабжения по крайней мере, до полуночи.

Ранее отключения были запланированы до 20:00.

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