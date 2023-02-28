В домах вблизи набережной Саратова продлили отключение воды

Фото: Архив КП
Из-за ремонта водопровода на Чернышевского сегодня, 28 февраля, сроки отключений воды в районе Саратовской набережной продлят. Об этом сообщили в КВС.
Так, жители домов в квадрате улиц Чернышевского — Набережная Космонавтов — Радищева — Первомайская останутся без холодного водоснабжения по крайней мере, до полуночи.
Ранее отключения были запланированы до 20:00.
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