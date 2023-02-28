В Саратовской области женщину с открытой формой туберкулеза госпитализировали принудительно. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Ранее пациентка проходила лечение заразной формы туберкулеза в диспансере. Но 30-летняя жительница прервала лечение и самовольно покинула больницу.

Сотрудники ведомства отыскали женщину в Энгельсе и госпитализировали ее в медучреждение.

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