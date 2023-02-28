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НовостиОбщество28 февраля 2023 10:56

С завтрашнего дня в Саратова заработает новый номер телефона дежурно-диспетчерской службы

Для жителей всех районов города будет действовать один телефонный номер
Роман Хвалин

С завтрашнего дня в Саратова заработает новый номер телефона дежурно-диспетчерской службы. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в городской администрации.

До сегодняшнего дня в каждом районе города свой номер дежурно-диспетчерской службы. Для улучшения оперативного обслуживания жителей с 1 марта ЕДДС перейдет на единый для всех жителей Саратова номер-659-659.

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