Саратовцы увидели огромный нефтеразливной танкер на набережной Волги

Глеб Майоров / «Саратов | Строительство и Архитектура» / Телеграм

Жители Саратова заметили нефтеразливной танкер «Гогланд» на участке набережной Волги в Заводском районе. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Саратов | Строительство и Архитектура».

По данным из открытых источников, танкер спустили на воду в 1969 году и изначально назывался «Волгонефть-54», построили на Волгоградском судостроительном заводе.

Судно принадлежит «Тринити Шиппинг» и приписан к Санкт-Петербургу. Автор публикации отметил, что судно стоит у причала нефтебазы на зимовке.

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