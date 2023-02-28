В Саратове за реставрацию консерватории чиновники готовы заплатить 20,8 миллионов рублей

В Саратове за реставрацию консерватории имени Л.В. Собинова чиновники готовы заплатить 20,8 миллионов рублей. Финансирование работ планируется из федерального бюджета. Соответствующий аукцион объявлен вчера, 27 февраля, на сайте госзакупок.

Проект подразумевает ремонт и противоаварийные работы в помещениях и на территории объекта. Задача специалистов - разработать проект по сохранению здания и изучить состояние коммуникаций.

Подрядчика определят уже 17 марта. Проектную документацию подготовить к 20 декабря этого года.

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