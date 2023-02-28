В Саратовской области утром на ТВ появилось ложное сообщение о воздушной тревоге

Сирена воздушной тревоги. Фото: Юрий Юрин

Сегодня утром, 28 февраля, жители Саратовской области могли увидеть фейковый сигнал воздушной тревоги в телеэфире. В ГУ МЧС по Саратовской области прокомментировали информацию, появившуюся в соцсетях.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленникам удалось взломать серверы ТВ и радиостанций, сообщения о «тревоге» связаны именно с этим.

Глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин также отметил в своем Телеграм-канале, что «сигнал не соответствует действительности» и призвал сохранять спокойствие.

В российских региональных СМИ похожие заведомо ложные сообщения распространяли еще в нескольких регионах – Белгородской, Воронежской, Казанской, Краснодарской и Ленинградской областях.

Напомним, менее недели назад, 22 февраля, в Саратовской области фейк о «воздушной тревоге» распространяли на радиоволнах.

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