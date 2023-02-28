Глава Саратовской области лично встретится с участниками СВО и их семьями

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лично встретится с участниками СВО и их семьями. Об этом сегодня, 28 февраля, глава региона сообщил в своем Телеграм-канале.
Граждане смогут напрямую обратиться к губернатору с интересующими их вопросами.
Первая встреча запланирована уже в предстоящую субботу, 4 марта.
Записаться на прием можно будет 1 и 2 марта с 9:00 до 18:00 в Управлении по работе с обращениями граждан Правительства (г. Саратов, улица Московская, д. 72 стр. 6). Номер телефона 21-08-31.
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