Фото: Архив КП

За избиение медиков на саратовца завели уголовное дело. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, 26 февраля днем два фельдшера прибыли по вызову женщины на улицу Тульская в Заводском районе. В ответ на просьбу предоставить документы, пьяный сын пациентки ударил медработников кулаками по голове.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства случившегося выясняют следователи.

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