Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В сквере Саратова молодая девушка ударила пенсионерку по голове и ограбила. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данным ведомства, 74-летняя женщина присела на лавочку в одном из скверов города. К ней подошла незнакомка и завела беседу.

Когда пенсионерка направилась к выходу, собеседница ударила женщину по голове и вырвала из рук сумку.

Полицию вызвали прохожие. Стражи порядка установили личность нападавшей и задержали ее в этот же день.

Заведено уголовное дело.

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