В Марксовском районе мобилизованные сыновья приехали проститься с погибшим в ходе СВО отцом

Фото: Дмитрий Романов / Телеграм

В Марксовском районе Саратовской области мобилизованные сыновья приехали проститься с погибшим в ходе СВО отцом. Об этом вчера, 27 февраля, рассказали бойцы на встрече с руководителем района Дмитрием Романовым. Глава муниципалитета рассказал о встрече в своем Телеграм-канале.

Братья рассказали, что погибший был добровольным участником спецоперации, защищал интересы нашей Родины на территории Украины.

- В ходе общения ребята подтвердили, что проблем с мерами поддержки семей мобилизованных нет. Региональная выплата и денежное довольствие по линии Минобороны доведены без задержек, - добавил Дмитрий Романов.

Кроме того, на встрече присутствовал прокурор района Сергей Курьянов. Он добавил, что любые вопросы, которые возникают в ходе службы, можно направить в органы прокуратуры

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