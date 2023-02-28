В Марксовском районе мобилизованные сыновья приехали проститься с погибшим в ходе СВО отцом

Фото: Дмитрий Романов / Телеграм
В Марксовском районе Саратовской области мобилизованные сыновья приехали проститься с погибшим в ходе СВО отцом. Об этом вчера, 27 февраля, рассказали бойцы на встрече с руководителем района Дмитрием Романовым. Глава муниципалитета рассказал о встрече в своем Телеграм-канале.
Братья рассказали, что погибший был добровольным участником спецоперации, защищал интересы нашей Родины на территории Украины.
- В ходе общения ребята подтвердили, что проблем с мерами поддержки семей мобилизованных нет. Региональная выплата и денежное довольствие по линии Минобороны доведены без задержек, - добавил Дмитрий Романов.
Кроме того, на встрече присутствовал прокурор района Сергей Курьянов. Он добавил, что любые вопросы, которые возникают в ходе службы, можно направить в органы прокуратуры
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