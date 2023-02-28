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НовостиЗдоровье28 февраля 2023 7:20

В Саратовской области коронавирус нашли еще у 287 пациентов

Сутками ранее было зарегистрировано 294 заболевших ковидом
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

В Саратовской области коронавирус нашли еще у 287 пациентов. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает оперативный оперштаб.

Сутками ранее было зарегистрировано 294 заболевших ковидом.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 123, Энгельсском районе - 77, Балаковском - 63, Ершовском и Марксовском - по 8.

Коронавирус диагностировали у 74 пациентов в возрасте от 30-49 лет. Заболевших в возрастной категории от 50-64 лет — 68; от 65 лет и старше — 65.

У всех вновь выявленных обнаружены признаки ОРВИ.

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