Фото: СУ СКР по Саратовской области

Неизвестный мужчина погиб на пожаре в селе Красноармейское Энгельсского района. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, пожар произошел вчера, 27 февраля, ночью в 22 часа. Возгорание частного дома по улице Набережной обнаружили соседи. Приехавшие пожарные ликвидировали огонь.

После тушения в доме обнаружили тело неизвестного человека. Возможной причиной пожара стала неисправная электропроводка.

Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит все обстоятельства произошедшего.

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