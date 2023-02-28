Молодой саратовец выезжал с парковки у «Форума» и сбил пенсионерку

Фото: Архив КП

Вчера днем, 27 февраля, в Саратове в автоаварии пострадала пенсионерка, сообщили в Госавтоинспекции.

На Большой Горной у пересечения с Танкистов (остановка ТЦ «Форум») в 11:15 25-летний водитель Opel Astra, сдавая назад сбил 74-летнюю саратовчанку.

Пенсионерка оказалась в больнице с травмами.

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