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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 5:52

Молодой саратовец выезжал с парковки у «Форума» и сбил пенсионерку

74-летняя женщина госпитализирована с травмами
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

Вчера днем, 27 февраля, в Саратове в автоаварии пострадала пенсионерка, сообщили в Госавтоинспекции.

На Большой Горной у пересечения с Танкистов (остановка ТЦ «Форум») в 11:15 25-летний водитель Opel Astra, сдавая назад сбил 74-летнюю саратовчанку.

Пенсионерка оказалась в больнице с травмами.

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