Молодой саратовец выезжал с парковки у «Форума» и сбил пенсионерку

Фото: Архив КП
Вчера днем, 27 февраля, в Саратове в автоаварии пострадала пенсионерка, сообщили в Госавтоинспекции.
На Большой Горной у пересечения с Танкистов (остановка ТЦ «Форум») в 11:15 25-летний водитель Opel Astra, сдавая назад сбил 74-летнюю саратовчанку.
Пенсионерка оказалась в больнице с травмами.
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