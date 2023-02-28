Учительницу из Саратовской области наградил Владимир Путин

Президент Владимир Путин наградил учительницу из Саратовской области – Надежда Штанкова за большие заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи получила звание заслуженного учителя РФ.

Об этом свидетельствует указ на портале правовой информации, он был опубликован вчера. Надежда Штанкова преподает в Николаевской школе имени В.М Кузьмина — филиале общеобразовательной школы поселка Знаменский Ивантеевского района.

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